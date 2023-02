Amsterdã vai proibir maconha nas ruas do distrito da luz vermelha

As medidas tentam amenizar os efeitos negativos do turismo de massa na região, que têm incomodado os moradores.

A cidade de Amsterdã, na Holanda, anunciou nesta quinta-feira (9) que irá banir o consumo de maconha nas ruas do bairro De Wellen, o distrito da luz vermelha, conhecido pelos clubes de sexo, e tornar mais rígidas as regras para os estabelecimentos do bairro. Também serão endurecidas as normas relativas à venda e consumo de álcool.

As medidas tentam amenizar os efeitos negativos do turismo de massa na região, que têm incomodado os moradores. “Residentes sofrem muito com o turismo de massa e o abuso de álcool e drogas nas ruas.

Turistas também atraem traficantes às ruas, que são causa de crime e insegurança. A atmosfera de noite pode ficar especialmente sombria”, afirmou em comunicado o órgão equivalente à câmara de vereadores da cidade.

As novas normas valerão a partir de meados de maio, e as autoridades consideram estender a proibição da maconha para áreas externas dos chamados coffeeshops, lojas que comercializam a cânabis.

Estabelecimentos que vendem álcool já são proibidos de vender produtos alcoólicos após as 16h de quinta a domingo, e agora deverão também retirá-los das vitrines.

Cafés e restaurantes antecipam o horário de fechamento das 3 horas da manhã -atualmente fecham às 3 horas em dias de semana e às 4 em fins de semana. Novos clientes só poderão entrar até a 1 hora da manhã. As casas de prostituição também são alvo das medidas. Antes abertas até as 6 horas da manhã, elas precisarão fechar às 3 horas.