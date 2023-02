Volume de serviços prestados em dezembro renova recorde da série histórica

Com o dado de dezembro, o volume de serviços prestados fechou o quarto trimestre com alta de 1,0% sobre o terceiro trimestre do ano passado

Com a alta de 3,1% no volume de serviços prestados em dezembro ante novembro de 2022, o nível de atividade do setor renovou o recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), conforme os dados divulgados nesta sexta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em dezembro, o nível de atividade ficou 14,4% acima do atingido em fevereiro de 2020, antes da covid-19 se abater sobre a economia.

Com o dado de dezembro, o volume de serviços prestados fechou o quarto trimestre com alta de 1,0% sobre o terceiro trimestre do ano passado.

Foi um arrefecimento em relação ao terceiro trimestre, quando o avanço, nessa base de comparação, tinha sido de 3,0%. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, houve um crescimento de 7,3%.

Luiz Carlos de Almeida, analista da PMS do IBGE, lembrou que o mesmo arrefecimento visto na comparação de um trimestre com o período imediatamente anterior se verifica no acumulado em 12 meses.

O avanço de 8,3% em dezembro (e, portanto, em 2022 fechado) ficou abaixo do visto em novembro, quando ficou em 8,7%.

“É natural que, a partir do pico, haja um pouco de devolução”, afirmou Almeida, lembrando que a PMS já havia apontado um recorde do nível de atividade em setembro do ano passado.

Revisões

O IBGE revisou a série com ajuste sazonal da PMS, conforme os dados divulgados nesta sexta-feira.

O volume de serviços prestados em novembro ante outubro passou de uma variação nula, inicialmente informada, para uma queda de 0,4%

