Mostra de cinema na Concha Acústica tem programação para o fim de semana

“La Diosa Arrodillada”, “Zoolander 2” e “Coraline e o Mundo Secreto” estão entres os títulos para quem quer curtir o cinema a céu aberto. O evento é gratuito e para todos os públicos

A Mostra Internacional de Cinema Ibero-Americano, na Concha Acústica, às margens do Lago Paranoá, ocorre até 2 de abril. Os apaixonados pelo universo cinematográfico poderão desfrutar gratuitamente de 15 títulos de diferentes países, em uma vasta programação. O festival é uma das ações do Brasília Capital Ibero-Americana de Culturas, com realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF).

O acervo das obras é exclusivo das embaixadas da Espanha, de Portugal e do México. Filmes infantis também estarão disponíveis no cronograma do evento como Zoolander 2 e Spirit, para que o festival seja para toda a família. O projeto vai receber também crianças da rede pública de ensino do DF.

“Incluir a Mostra Internacional de Cinema Ibero-Americano na programação cultural dos brasilienses, e de forma gratuita, é democratizar o acesso à cultura. Trazer obras cinematográficas de diferentes culturas e países expande a capacidade das pessoas em refletirem e enxergarem o mundo à sua volta e valorizarem a arte como ferramenta de transformação social”, explica Gustavo Sá, diretor da AECEC.

Confira a programação da Mostra Internacional de Cinema Ibero-Americano – Concha Acústica:

30/3

19h: O Que Arde

20h30: La Outra

31/3

19h: Terra de Panderos

19h30: Enamorada

21h: La Diosa Arrodillada

1/4

15h: Zoolander 2 (classificação indicativa livre)

17h: Spirit (classificação indicativa livre)

19h: A Alma de Um Ciclista

2/4

15h: A invenção de Hugo Cabret

17h: Coraline e o Mundo Secreto

19h: Distinto Amanhecer

Serviço:

Mostra Internacional de Cinema Ibero Americano – Concha Acústica

Quando: de 27/3 a 2/4

Onde: Concha Acústica de Brasília

Horário: A partir das 15h

Gratuito

Aberto para todos os públicos