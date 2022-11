‘Japa girl tá contente’, brinca Supla após vitória do Japão na Copa

Ele aproveitou dois de seus principais sucessos da carreira de cantor para fazer uma ‘reflexão’ após o resultado da partida

O cantor Supla entrou na brincadeira após a vitória do Japão sobre a Alemanha, na Copa do Mundo do Qatar, e fez uma postagem que divertiu os internautas nas redes sociais.

Ele aproveitou dois de seus principais sucessos da carreira de cantor para fazer uma ‘reflexão’ após o resultado da partida: 2 a 1 a favor dos japoneses, a segunda grande zebra da Copa do Mundo.

“Garota de Berlim está triste e a japa girl tá contente… até então…”, brincou.

A mensagem faz referência a duas músicas do mesmo álbum, O Charada Brasileiro, lançado por Supla em 2001: Green Hair (Japa Girl) e Garota de Berlim.

“I say japa japa girl in Brazil, Japa japa girl agora aqui no Brasil”, diz um dos trechos da música Green Hair. “Linda garota de Berlim”, diz uma parte da outra canção.

“Supla, você é um patrimônio nacional”, brincou o internauta. ‘C’mom kids”, falou outro, citando uma das clássicas frases do cantor paulista.

Até a publicação desta matéria, a postagem de Supla no Twitter já contava com quase 4 mil curtidas.