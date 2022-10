Formações geométricas misteriosas aparecem em cidade de Santa Catarina

O fenômeno desperta a curiosidade de moradores da cidade e atrai ufólogos e turistas

Cristina Camargo

São Paulo, SP

Aconteceu mais uma vez. Conhecida como capital nacional dos agroglifos, Ipuaçu, cidade de sete mil habitantes no oeste de Santa Catarina, amanheceu nesta terça-feira (4) com uma nova formação geométrica em uma plantação de trigo.

Os agroglifos são grandes figuras geométricas em plantações, criadas a partir do achatamento de cereais, cana ou capim.

Em Ipuaçu, município localizado a 538 km de Florianópolis, as figuras apareceram pela primeira vez em 2008 e voltaram a surgir em 2009, 2010 e 2011.

Nesta terça, o agroglifo foi registrado pelo drone do agricultor Tiago Goulart Kosinski, de Abelardo Luz, cidade próxima a Ipuaçu.

Ele recebeu imagens terrestres feitas por moradores e foi até a plantação logo cedo, por volta das 7h30. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e rapidamente o agricultor passou a ser procurado por jornalistas e curiosos.

O drone registrou uma formação com cinco figuras geométricas: três círculos (um grande, um médio e um pequeno); um pentágono e um triângulo.

“A gente estando no local fica realmente maravilhado com tamanha perfeição dessa formação na plantação de trigo”, disse.

Segundo ele, todas as medidas são exatas e a formação tem quase o tamanho de um campo de futebol.

Como o próprio Tiago afirma, os agroglifos mexem com a imaginação das pessoas. Há quem tenha certeza que a formação geométrica foi feita por seres humanos, outros apostam no sobrenatural ou em ETs.

“O que dá para dizer é que é uma verdadeira obra de arte”, elogia o autor das imagens.

De acordo com o relato dele, moradores que vivem a cerca de 300 metros da plantação não viram nenhuma movimentação durante a noite e acordaram com a formação geométrica na plantação. “É um verdadeiro mistério”.

Alguns especialistas não acreditam que o assunto seja tão enigmático assim. Em entrevista ao G1, o professor Adolfo Stotz Neto, presidente do Grupo de Estudos de Astronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, afirmou que as marcas em plantações podem ser feitas de forma simples e que é fácil também desfazer as pegadas de quem trabalhou nos desenhos.

Ele não acredita que sejam obra do sobrenatural ou de extraterrestres.

A fama de capital dos agroglifos é destacada pela Prefeitura de Ipauçu, que em seu site tem uma espécie de linha do tempo das aparições geométricas.

A primeira vez foi em novembro de 2008, na comunidade Toldo Velho, onde surgiram círculos com 19 metros de diâmetro

“Desse dia em diante já se falava que objetos voadores não identificados teriam passado pela cidade. Uns moradores comentaram que viram uma luz no céu, outros que viram uma nave se aproximar, ao contrário de outros que pensaram ser brincadeira de crianças”, diz o texto publicado no site.

No ano da primeira aparição, cerca de dois mil visitantes estiveram na cidade para tentar entender o ocorrido.

Outros agroglifos apareceram em outubro de 2009, dessa vez em forma de seta e com 44 metros de comprimento.

Em novembro de 2010 círculos foram encontrados em lavouras da cidade e em novembro de 2011 eles apareceram junto com um desenho em formato de fechadura.

“Com todas essas visitações, que não se sabe de onde vêm, Ipuaçu vem se destacando internacionalmente. Várias redes de TVs, rádios, jornais e meios eletrônicos divulgaram o município como sendo a cidade escolhida pelos ETs”, informa, com uma ponta de orgulho, a prefeitura da cidade.