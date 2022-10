FHC declara apoio a Lula no 2º turno

FHC foi eleito presidente do Brasil em 1994 e 1998, ambas vencendo no 1º turno e contra o candidato Lula (PT)

Presidente do Brasil entre 1995 e 2003, Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC, declarou apoio ao candidato Lula (PT) no 2º turno das eleições, marcado para o dia 30 de outubro.

FHC se elegeu pela primeira vez em 1994, ganhando ainda no 1º turno exatamente contra Lula, que chegou a liderar as pesquisas de intenções de votos na época. Já em 1998, FHC disputou as eleições com o candidato petista e também com Ciro Gomes, e novamente foi eleito em 1º turno, com 53,06% dos votos – Lula recebeu 31,7% e Ciro recebeu 10,9%.

Anos depois, o principal adversário de Lula nos anos 1990 declarou apoio ao petista, que disputa a presidência com Bolsonaro. “Por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, disse FHC no Twitter.

No 1º turno, o candidato do Partido dos Trabalhadores ficou com 48,43% dos votos, enquanto o do PL recebeu 43,20%.

Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social.

Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. pic.twitter.com/xgs6citdJv — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) October 5, 2022