Festival destaca ingredientes nativos do Brasil

Restaurante Week Brasília começa nesta sexta (23/02) e vai até 24 de março, em cerca de 130 endereços gastronômicos.

O Restaurant Week está de volta a Brasília. Com o tema “Biomas brasileiros: uma jornada gastronômica pela diversidade natural”, o evento promete proporcionar aos brasilienses, de 23 de fevereiro a 24 de março, experiências gastronômicas que destacam ingredientes nativos de diferentes biomas do país.

Nesta 29ª edição, os menus – compostos por entrada, prato principal e sobremesa – poderão ser conferidos em cerca de 130 endereços gastronômicos da capital federal, nos seguintes formatos: Tradicional (R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar); Plus (R$ 68,90 no almoço e R$ 89,90 no jantar); e Premium (R$ 89 no almoço e R$ 109 no jantar).

Solidariedade

Como não poderia deixar de ter, em mais uma edição do festival gastronômico, os clientes são convidados a fazer uma doação de R$2, por menu, para a organização não governamental Amigos da Vida. Além disso, no cardápio digital dos restaurantes, haverá um QRCode para a doação direta à instituição. A ONG constrói brinquedotecas em hospitais públicos do Distrito Federal e também cuida de crianças portadoras do vírus HIV. Conheça mais em @ongamigosdavida, no Instagram.

Serviço



29ª Brasília Restaurant Week

Quando:

de 23 de fevereiro a 24 de março

Valores:

Menu Tradicional: R$ 54,90 (almoço) e R$ 69,90 (jantar);

Menu Plus: R$ 68,90 (almoço) e R$ 89,90 (jantar);

Menu Premium: R$ 89 (almoço) e R$ 109 (jantar).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique aqui e confira os participantes.