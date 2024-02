Aurora: rumo ao centenário cooperativista e inovador

Vinícola se prepara para um século com reestruturação focada na excelência organizacional, sustentabilidade e responsabilidade social.

A Cooperativa Vinícola Aurora celebra seus 93 anos, comemorados neste mês, com um olhar voltado para o futuro, consolidando-se como um modelo de eficiência, responsabilidade, sustentabilidade e cooperação. Fundada pela união de 1,1 mil famílias de pequenos produtores de uva, a Aurora não apenas deixou uma marca indelével na vitivinicultura brasileira, mas também se tornou a maior empresa do setor no país, encabeçando diversas categorias e desempenhando um papel vital na produção de uva no Rio Grande do Sul.

Atualmente, a empresa conta com cerca de 220 itens, divididos em 13 linhas; está posicionada como líder nacional nas categorias vinhos finos, suco de uva integral e coolers, e também é uma das maiores produtoras de uva do Rio Grande do Sul, com cerca de 10% do volume total colhido no Estado.

À medida que avança em direção ao seu centenário, a empresa reafirma seu compromisso com a excelência organizacional, refletido em um novo planejamento estratégico que orientará suas atividades até 2028. Esse compromisso se materializa em três pilares fundamentais: ESG (Environmental, Social and Governance), compliance e Boas Práticas Agrícolas (BPA).

Na busca pela excelência, a Aurora está implementando iniciativas abrangentes em seus processos, como aprimoramentos nas Boas Práticas Agrícolas, revisão e aperfeiçoamento das normas de compliance em parceria com a PUC-PR e a adoção de estratégias ESG em colaboração com o escritório Cabanellos Advocacia. Essas ações visam não apenas garantir a continuidade e a prosperidade da empresa, mas também fortalecer suas práticas de mercado, promover a sustentabilidade e assegurar o cumprimento das mais altas normas éticas.

Além dessas iniciativas, a Aurora também investe em projetos sociais voltados para seus 1,1 mil cooperados, como o Aprendiz Cooperativo do Campo, Aurora Mulheres Empreendedoras, Comitê Elas pelo Coop e Educa Aurora. Esses programas visam não apenas capacitar e qualificar as famílias cooperadas, mas também garantir a sucessão rural, promover a diversificação de renda e ampliar a participação das mulheres na cooperativa.

À medida que avança em direção ao seu centenário, a Cooperativa Vinícola Aurora reafirma seu compromisso com a excelência, a sustentabilidade e a cooperação, honrando seu legado e preparando-se para os desafios e oportunidades do futuro.