MasterChef vai criar edição voltada aos confeiteiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

O reality show culinário MasterChef, transmitido pela Band, vai ganhar uma versão voltada aos profissionais da confeitaria. Há 10 anos no ar, o programa já teve edições para amadores, cozinheiros profissionais, crianças e idosos.

Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin continuam no júri, e Ana Paula Padrão no comando. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial da emissora. A estreia está prevista para outubro.

O MasterChef é o único reality de culinária que ficará no ar em 2024. A Record suspendeu o Top Chef e o SBT cancelou o Bake Off Brasil, também de confeitaria.

O canal também se prepara para a 11ª edição do MasterChef amadores. As gravações devem ocorrer entre abril e agosto e o lançamento deve ser em maio.