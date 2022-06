Ex-BBB João prepara segundo livro

Integrante do BBB 21 conta que está também gravando a 5ª temporada do programa Trace Trends (Multishow)

Pela primeira vez visitando o Maranhão, o ex-BBB e professor João Luiz Pedrosa, 25, está na capital São Luís para celebrar o São João da Thay. Ele participará da transmissão on-line do evento ao lado de Camilla de Lucas e Thelma Assis. “Nós entramos para somar ainda mais”, diz ele.

João conta, em conversa com o F5, diz que visitar o estado era uma vontade antiga. “Em 2020, fiz uma viagem para o Pará e queria esticar até São Luís para conhecer os Lençóis Maranhenses, mas faltou grana”, relembra. “Agora, é minha primeira vez no Maranhão e ainda em um evento que vai além da festa.”

A cobertura ao vivo do evento terá apresentação de Lucas Vieira. A transmissão ocorrerá nos canais do YouTube de Laura Brito, Lore Improta e de Thaynara OG, além de pelo sites iMirante e G1 Maranhão.

O ex-BBB diz que, apesar de não estar mais lecionando em salas de aula, sente que o evento beneficente em prol da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) traz temas importantes que já eram debatidos nas salas de aula. “Desde quando eu lecionava na escola, trago todas essas questões que discutíamos nas escolas. Também é importante trazer as pessoas para cá, temos muito isso de pensar que tudo vai acontecer no eixo Sul-Sudeste.”

Para o futuro, João Luiz conta que está gravando a 5ª temporada do programa Trace Trends (Multishow), que deve estrear no mês de julho. Além disso, ele revela -sem dar mais detalhes- que se prepara para escrever seu segundo livro. No ano de 2022, ele lançou seu primeiro trabalho “Como essa Calopsita Veio Parar no Brasil? E Outras Dúvidas de Geografia”.

“Estou no processo de desenhar todas essas coisas, e óbvio, trabalhando com mídias sociais e publicidade”, completa ele sobre sua vida após o reality show. João Luiz participou da 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), que consagrou a cantora Juliette Freire, 31, como campeã.

