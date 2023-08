Uma pessoa recuperou R$ 2,8 milhões no sistema do Banco Central

Os brasileiros ainda têm, no total, R$ 7,2 bilhões que podem ser recuperados pelo sistema. Até agora, foram resgatados R$ 4,4 bilhões

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Uma única pessoa recuperou R$ 2,8 milhões em dinheiro esquecido no SVR (Sistema de Valores a Receber), enquanto o resgate mais alto feito por uma pessoa jurídica foi de R$ 3,3 milhões. Os dados foram informados pelo Banco Central nesta segunda-feira (28).

Chefe do departamento de Atendimento Institucional do BC, Carlos Eduardo Gomes, disse na live semanal da instituição que 88% do dinheiro esquecido em instituições financeiras está abaixo de R$ 100.

Os brasileiros ainda têm, no total, R$ 7,2 bilhões que podem ser recuperados pelo sistema. Até agora, foram resgatados R$ 4,4 bilhões. A segunda rodada de saques teve início em março.

As consultas ao SVR podem ser feitas a qualquer momento no site valoresareceber.bcb.gov.br. É necessário ter uma conta Gov.br nível prata ou ouro para ter acesso.

No caso das pessoas físicas, é preciso ter em mãos o número do CPF e a data de nascimento do cidadão.

Para pessoas jurídicas, a consulta é feita por meio do número do CNPJ e da data de abertura da empresa.

COMO FAÇO PARA SOLICITAR OS VALORES A RECEBER?

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e clique em “Sistema de Valores a Receber” Informe CPF e data de nascimento, para pessoa física, ou CNPJ e data de abertura da empresa, para pessoas jurídicas Vá em “Consultar” Depois, clique em “Acessar SVR” Informe o seu CPF e a senha Gov.br prata ou ouro Se o dinheiro a ser sacado for seu, escolha “Meus valores a receber”; caso seja de alguém que morreu vá em “Valores de pessoas falecidas” Aceite o “Termo de ciência” e vá em “Confirmar” Na próxima tela, aparecerão: quanto há para receber, nome e demais dados do banco ou da instituição financeira que vai pagar, origem do dinheiro e informações adicionais, se for o caso Se o sistema indicar a opção “Solicitar por aqui”, será preciso selecionar uma de suas chaves Pix e informar os dados pessoais (guarde o número do protocolo) Caso o sistema ofereça a opção “Solicitar por aqui”, mas não apresente a possibilidade de informar a chave Pix, entre em contato com a instituição financeira pelo telefone ou pelo email informado para combinar a forma de devolução

COMO RECEBER O DINHEIRO ESQUECIDO

O cidadão precisa ter chave Pix. Também é possível receber por DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível). Nestes casos, o dinheiro cai na conta em até 12 dias úteis. Há, no entanto, instituições que não assinaram o “Termo de Adesão”, o que faz com que seja necessário realizar a solicitação de saque diretamente no banco ou na instituição financeira.

QUEM PODE TER DINHEIRO ESQUECIDO EM BANCOS E FINANCEIRAS?

Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.

DE ONDE VÊM OS VALORES?

O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:

– Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

– Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito

– Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados

– Tarifas cobradas indevidamente Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas

– Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível

– Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível

– Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução

COMO HERDEIROS PODEM RESGATAR O DINHEIRO ESQUECIDO

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e clique em “Sistema de Valores a Receber”

– Informe os dados solicitados pelo sistema, que são o CPF e a data de nascimento da pessoa que morreu

– Vá em “Consultar” Depois, clique em “Acessar SVR” Informe o seu CPF e a senha Gov.br prata ou ouro

– Na página seguinte, escolha “Valores de pessoa falecida” Aceite o “Termo de responsabilidade de acesso a dados de terceiros” e vá em “Confirmar”

– Informe o CPF e a data de nascimento da pessoa que morreu

– Caso haja valores a receber, aparecerão todas as informações do dinheiro a ser devolvido em nome da pessoa que morreu, por faixa de valor, além de banco ou instituição financeira onde o montante está e informações para que o cidadão faça o contato com a instituição e solicite o resgate

– É permitido compartilhar, imprimir ou salvar a tela, mas é possível solicitar o valor por meio do SVR, informando chave Pix, como ocorre com quem tem dinheiro próprio para sacar

RESGATEI DINHEIRO EM 2022, POSSO TER ALGO A MAIS PARA RECEBER?

Sim, como há valores esquecidos de outros investimentos ou contas, quem já resgatou em 2022 pode ter acesso a mais dinheiro. Caso o sistema tenha mostrado, em consulta no ano passado, o direito de receber e, agora, não mostre mais nada mesmo que o resgate não tenha sido feito, será preciso entrar em contato com a instituição financeira.

ATÉ QUANDO POSSO RETIRAR MEUS VALORES?

O resgate do dinheiro esquecido poderá ser feito a qualquer hora. É preciso ter conta Gov.br nível prata ou ouro para fazer a solicitação de pagamento ao banco ou à instituição financeira onde o valor está.

COMO FAZER QUANDO APARECE QUE A INSTITUIÇÃO NÃO ASSINOU O “TERMO DE ADESÃO”?

Nos casos em que o sistema informa que não foi assinado o “Termo de Adesão”, será necessário solicitar o dinheiro diretamente ao banco ou à instituição financeira. Do total de 1.060 instituições que informaram valores ao SVR, 640 assinaram o “Termo de Adesão”. Os dados para fazer a solicitação são informados pelo sistema.

COMO FAÇO PARA TER CONTA GOV.BR PRATA OU OURO?

A conta pode ser criada por computador, tablet ou celular. No computador, basta acessar o site do sistema (gov.br/governodigital) e seguir o passo a passo. São solicitadas informações como número do CPF e data de nascimento.

No celular ou tablet, o cidadão deve baixar o aplicativo e criar a sua conta. Neste caso, é mais fácil conseguir nível prata ou bronze porque, como há acesso à câmera, o cidadão consegue provar com mais facilidade sua identidade.

O selo bronze não dá acesso ao sistema de valores a receber do Banco Central. A medida busca trazer mais proteção e segurança aos dados do contribuinte.

PASSO A PASSO PARA CRIAR SENHA NO GOV.BR

– Acesse o site gov.br/governodigital

– Em “Serviços recomendados para você”, clique em “Criar sua conta gov.br” Na página seguinte vá em “Iniciar” Informe o CPF e clique em “Continuar”

– Para quem não tem conta, o sistema irá indicar a opção de criar uma.

– Clique sobre ela A conta ouro é criada para quem tem CNH digital ou biometria facial no TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

– Quem não tem CNH digital ou biometria no TSE terá conta prata, que deverá ser criada por meio dos bancos credenciados, no aplicativo do banco

– O cidadão que não conseguir criar a conta Gov.br prata ou ouro responderá a um questionário e terá selo bronze

SAIBA CONSEGUIR NÍVEL PRATA NO GOV.BR PELO CELULAR:

– Acesse o aplicativo gov.br Clique em “Entrar com gov.br”

– Na tela seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”

– Em seguida, digite a senha e clique em “Entrar” Na tela em que se lê “Autorização de uso de dados pessoais”, vá em “Autorizar”

– No quadro azul, acima, clique em “Aumentar nível da conta”

– Para tornar sua conta prata, escolha uma das opções que o aplicativo oferece; se tiver cadastro no Denatran, use a biometria facial; se for servidor, use dados do Sigepe A validação também pode ser feita por meio do cadastro no seu banco na internet

– Vá onde se lê “Cadastro via internet banking” e escolha o seu banco

– Os próximos passos dependerão de cada instituição financeira; é possível conseguir a validação pelo Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, Sicoob e Santander

COMO CONSEGUIR NÍVEL OURO NO APLICATIVO

– Acesse o aplicativo gov.br Clique em “Entrar com gov.br” Digite o CPF e vá em “Continuar”

– Depois, informe a senha e clique em “Entrar” No quadro azul, acima, onde está seu nome, vá em “Aumentar nível”

– Em seguida, acesse “Aumentar nível da conta” O gov.br pedirá acesso à câmera do celular, clique em “OK”

– Aparecerão orientações para a foto; clique em “Reconhecimento facial”

– Enquadre seu rosto e aguarde; aparecerá a mensagem “Reconhecimento facial realizado com sucesso”, vá em em “OK”

– Ao final do procedimento, aparecerá a mensagem “Validamos sua foto na base de dados da Justiça Eleitoral. Você atingiu o maior nível de segurança para sua conta gov.br!”

COMO SEI QUE NÃO ESTOU SENDO VÍTIMA DE UM GOLPE COM OS VALORES A RECEBER?

O BC alerta de que o único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é valoresareceber.bcb.gov.br e que todos os serviços do portal são gratuitos. Caso alguém ofereça e cobre por serviços de consulta, trata-se de um golpe.

O Banco Central também não manda links nem entra em contato para tratar de valores a receber ou confirmar dados. Apenas a instituição que aparece no sistema pode entrar em contato com o cliente, mas ela não pode pedir senhas.

Não acesse links suspeitos enviados por email, SMS, WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens.