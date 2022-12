Taxas de juros seguem em alta moderada com dólar, Fed e PEC no radar

Os juros futuros abriram em alta moderada nesta segunda-feira, 12, acompanhando o movimento do dólar nesta semana em que o Federal Reserve

Os juros futuros abriram em alta moderada nesta segunda-feira, 12, acompanhando o movimento do dólar nesta semana em que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve subir os Fed Funds em 50 pontos-base na quarta-feira e o Banco Central Europeu (BCE) caminha para fazer o mesmo na quinta-feira.

O Banco da Inglaterra (BoE) anuncia sua decisão no mesmo dia do BCE.

Por aqui, ficam no foco a Câmara, que deve votar a PEC da Transição na quarta-feira, e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve anunciar nomes que irão compor a equipe econômica nos próximos dias.

São esperadas ainda as divulgações da ata do ata do Copom, Relatório Trimestral de Inflação (RTI) e IGP-10.

Às 10h08, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,94%, de 12,86% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 13,18%, de 13,08%, e o para janeiro de 2024 marcava 13,84%, de 13,80% sexta-feira no ajuste.

Estadão Conteúdo