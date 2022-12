O que fazer quando a criança não quer comer frutas, legumes e verduras?

Cuidados com a alimentação infantil é tema da nova edição do Famílias em Pauta



Por que é tão importante estimular a autonomia do seu filho na elaboração do cardápio e na escolha dos ingredientes? Como retirar os alimentos desbalanceados da refeição? Essas e outras questões que envolvem os cuidados com a alimentação infantil são abordadas na nova edição do Programa Famílias em Pauta, da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Dra. Elza Daniel de Mello



Assista ao programa aqui – https://bit.ly/3FTAiZr

Para falar sobre o tema, o programa contou com a participação da Dra. Elza Daniel de Mello, membro do Departamento Científico (DC) de Nutrologia da SBP; do Dr. Tadeu Fernandes, presidente do DC Pediatria Ambulatorial da SBP; e da Dra. Marise Tófoli, membro do DC de Gastroenterologia da SBP.

No programa, os convidados também abordaram a alergia alimentar, constipação, dieta vegana, desnutrição e orientaram sobre como a família pode colaborar para que a criança tenha uma boa relação com os alimentos.

Resultados do último Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) mostram que oito entre dez crianças brasileiras menores de 5 anos já estão consumindo alimentos ultraprocessados, aqueles com alta concentração de sal, açúcar, gorduras e corantes.

Dr. Tadeu Fernandes



“A criança não só está consumindo o alimento errado, mas deixando de consumir o alimento correto. Preocupa ver as crianças consumindo refrigerantes, sucos artificiais. Esses são erros preocupantes”, frisou o dr. Tadeu. Para a SBP, as crianças com desnutrição no início da vida podem apresentar prejuízo do desenvolvimento neuropsicomotor e aumento do risco de desenvolver diabetes, hipertensão e obesidade no futuro.

Dra. Marise Tófoli



Programas anteriores

Nas edições anteriores, o Famílias em Pauta também debateu outros temas relevantes para a sociedade. Todos os episódios podem ser acessados gratuitamente por aqui https://bit.ly/3PjpAOI

Edição do Famílias em Pauta tratou do tema Alimentação Infantil



Para aumentar a interação com o público, o programa abre espaço para a participação de pais e/ou cuidadores, que podem enviar suas dúvidas sobre cada um dos temas abordados nas edições através do e-mail [email protected]