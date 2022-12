Dólar está volátil, mas sobe de olho em PEC e no exterior

O dólar está volátil, a moeda norte-americana abriu com viés de baixa, bateu a máxima aos R$ 5,2676 e oscilou em seguida

O dólar está volátil, mas subia no período da manhã desta segunda-feira, 12. A moeda norte-americana abriu com viés de baixa, bateu a máxima aos R$ 5,2676 e oscilou em seguida.

O mercado de câmbio opera com fôlego curto, seja para cima ou para baixo, diante de sinais mistos do dólar lá fora. A moeda americana exibe sinal positivo predominante ante outros pares emergentes do real e ligados a commodities no exterior em meio a ajustes de posições e piora das expectativas para o setor energético. Os analistas do setor energético estão cautelosos ainda sobre o impacto de fato na atividade da reabertura gradual anunciada pela China.

Mas o índice DXY do dólar ante seis pares rivais recua, com euro e libra subindo em meio a expectativas de altas de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) e Banco da Inglaterra (BoE) na quinta-feira.

Para o BCE, há incerteza se o aperto será de 50 pontos-base PB ou 75 p.b. enquanto para as decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), na quarta-feira, e do BoE as apostas majoritárias são de alta de 50 pb.

Ainda, o mercado espera a apresentação do Orçamento de 2023, incluindo o valor de R$ 145 bilhões da PEC da Transição, prevista para ser votada na Câmara nesta quarta-feira. O relator do Orçamento de 2023, Marcelo Castro (MDB-PI), deve apresentar o seu parecer até hoje à noite. Apesar de o valor extra ainda depender de aprovação na Câmara, consultores do Senado deram sinal verde para o parlamentar fazer a previsão condicionando as despesas à aprovação legislativa.

Na transição de governo, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode anunciar nomes que irão compor a equipe econômica nos próximos dias.

Hoje, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, será diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Às 9h38, o dólar à vista subia 0,14%, aos R$ 5,2531. O dólar para janeiro de 2023 ganhava 0,22%, aos R$ 5,2735.

Estadão Conteúdo