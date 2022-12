IBGE atrasa divulgação de três edições da Pnad Contínua para focar no Censo 2022

As dificuldades enfrentadas pelo IBGE para concluir os trabalhos do Censo fizeram o órgão adiar ao menos três divulgações da Pnad Contínua

As dificuldades enfrentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para concluir os trabalhos do Censo Demográfico 2022 fizeram o órgão adiar ao menos três divulgações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que retrata a situação do mercado de trabalho no País.

As datas de divulgação das três próximas divulgações do levantamento foram postergados em até um mês cada uma.

“Em virtude da criação de uma força-tarefa que está utilizando a estrutura de coleta das Superintendências Estaduais para a coleta do Censo Demográfico 2022, houve extensão do prazo de fechamento do banco de dados das entrevistas”, justificou o IBGE, em nota.

A divulgação da Pnad Contínua mensal referente ao trimestre móvel encerrado em novembro foi adiada de 28 de dezembro de 2022 para 19 de janeiro de 2023.

A edição mensal referente ao trimestre móvel terminado em dezembro foi transferida de 31 de janeiro de 2023 para 28 de fevereiro.

Já a divulgação da Pnad Contínua trimestral, que traz os dados regionais do mercado de trabalho referentes ao quarto trimestre de 2022, passou de 15 de fevereiro para 28 de fevereiro do ano que vem.

O IBGE informou na semana passada que precisaria prorrogar novamente a coleta do Censo Demográfico 2022, diante da dificuldade de contratação de recenseadores.

Com novos atrasos em campo, o prazo foi estendido de dezembro até, no mínimo, o fim de janeiro. O trabalho de levantamento de informações, que teve início em 1º de agosto, estava previsto inicialmente para se estender apenas até o fim de outubro.

