SRE Trade Show: evento dedicado ao varejo alimentício chega em sua 33ª edição e receberá pela primeira vez a Convenção das Américas de Supermercados

O Rio de Janeiro receberá, nos dias 28, 29 e 30 de março, a 33ª edição da SRE Trade Show, o maior e mais inovador evento dedicado ao varejo do setor alimentício e ocupará os pavilhões 3 e 4 do Riocentro, com cerca de 40 mil m². O objetivo é reunir profissionais de redes supermercadistas, bares, restaurantes, padarias, hotéis, fornecedores e distribuidores para proporcionar excelentes experiências, além de apresentar inovações e lançamentos.

Convenção das Américas de Supermercados será sediada pela primeira vez no Brasil

E, neste ano, o evento terá um diferencial: irá sediar, pela primeira vez no Brasil, a Convenção das Américas de Supermercados. A conferência, cujo tema principal será Sustentabilidade, é resultado da parceria entre a ASSERJ e a Asociación de las Américas de Supermercados (ALAS). Serão três dias de oportunidades de negócios que irão reunir grandes líderes do setor varejista e viabilizar o networking entre, aproximadamente, mil supermercadistas de 15 diferentes países.

“Essa é uma chance única para os supermercadistas do Brasil conhecerem o varejo das Américas. Durante a Convenção, será possível trocar experiências, conhecer mais a fundo o varejo latino-americano e o modelo de negócio dos nossos países vizinhos. Estamos muito felizes em sediar o evento dentro do nosso maior e melhor trade show”, afirma Fábio Queiróz, Presidente da ASSERJ e Vice-Presidente da ALAS.

Zico, Camila Farani, Celine Cousteau e Neil Patel têm presença confirmadas

Organizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) e pela Base Eventos, a Super Rio Expofood também oferecerá soluções e inovações em produtos, além de apresentar as tendências dos mercados nacional e internacional.

Entre os palestrantes convidados, estão Zico, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Camila Farani, a maior investidora anjo do país, a ambientalista e cineasta norte-americana Celine Cousteau, e o empresário de marketing digital Neil Patel. Os keynotes, bem como todos os outros palestrantes do setor alimentício, estarão no auditório de conteúdos, onde será possível realizar trocas de experiências, conhecer cases e inovações com a visão da indústria, dos executivos e de toda a cadeia alimentícia. Todos os painéis serão conduzidos por nomes relevantes do segmento e CEOs das empresas convidadas.

Foco na promoção de experiências e negócios internacionais

A 33ª edição da SRE retomará com iniciativas que foram sucesso em 2022. Uma delas é estimular a promoção de negócios internacionais, através de experiências que permitirão aos visitantes conhecerem um pouco mais sobre os locais de exposição, parcerias e conteúdos relacionados ao tema comércio exterior. O objetivo é viabilizar o networking e reunir em um só lugar palestrantes qualificados sobre o assunto, autoridades, representantes internacionais e empresários.

O pavilhão 3 receberá, ainda, expositores internacionais que irão apresentar novidades e informações valiosas para aqueles que desejam se aprimorar e conhecer mais sobre o mercado de exportação.

Outro grande destaque é o Gourmet Show, uma Cozinha Show completa com apresentação de tendências da gastronomia. É o espaço do evento exclusivo para profissionais em desenvolvimento de bares, restaurantes, padarias e hotelaria que promove demonstrações, aulas-show e apresentações de novas técnicas e ingredientes. Contribui com qualidade, criatividade e economia para que novas soluções sejam aplicadas nas cozinhas dos estabelecimentos.

Confira alguns dos 500 expositores confirmados na SRE 2023: Coca-Cola, AMBEV, BRF, Aurora, Chinezinho, Frimesa, Golden Foods, Italianinho, JBS, Kisabor, Mantiqueira, Rica, Seara, Queijos Regina, C-Vale, Marquespan, Panco, dentre outros.

Consolidado desde 1981, o evento gerou, em 2022, R$ 500 milhões em negócios, reuniu mais de 500 marcas expositoras e recebeu cerca de 56 mil visitantes.

SERVIÇO

Data: 28, 29 e 30 de março

Local: Pavilhões 3 e 4 do Riocentro – Av. Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Inscrições: sretradeshow.com.br

Credenciamento para a imprensa: [email protected]