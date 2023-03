Férias de primavera na Flórida: seis atividades divertidas para famílias e amigos

A primavera já está dando as caras no Hemisfério Norte e nada melhor do que relaxar e passar férias de qualidade com seus entes queridos. Que estado melhor do que a ensolarada Flórida, com suas praias deslumbrantes, parques de diversões emocionantes e uma ampla gama de atividades ao ar livre para conseguir isso? A Flórida tem algo para todos, sejam visitantes em família ou amigos.

A lista abaixo reúne dez dicas de viagem com atividades divertidas para as férias de primavera na Flórida, cada uma perfeita para criar memórias com seus entes queridos enquanto aproveita o melhor da viagem aos Estados Unidos.

Essas atividades garantirão que as férias de primavera dos sonhos sejam repletas de aventura, emoção e muita luz do sol, desde apreciar o esplendor do Walt Disney World até explorar o Everglades National Park ou relaxar em uma praia deslumbrante.

1 – Aproveite o Walt Disney World Resort

A localização mágica do Walt Disney World Resort em Orlando, Flórida, garante uma viagem maravilhosa para turistas de todas as idades. Em seus mais de 100.000 km², este renomado complexo de entretenimento e diversão contém quatro parques temáticos, dois parques aquáticos, vários campos de golfe, bem como um grande número de resorts, restaurantes e estabelecimentos de varejo.

2 – Passe um dia na praia

A primavera na Flórida é uma época popular e divertida para visitar a praia e aproveitar o clima quente e o sol deslumbrante. A região tem algumas das praias mais bonitas do mundo. South Beach, em Miami, e Clearwater Beach, bem próxima a Orlando, são visitas obrigatórias. Além de águas límpidas e areia clara e macia, as praias da Flórida proporcionam aos visitantes ambiente animado e uma variedade de esportes aquáticos.

3 – Explore o Everglades National Park

A melhor época para visitar o Everglades National Park é na primavera, quando esse ecossistema distinto – que é uma das maiores áreas úmidas do mundo – está mais vibrante, o clima é quente e seco e a fauna é mais ativa. O parque abriga vários habitats, incluindo áreas de mangue e pântanos de água doce. O Everglades também possui uma vasta rede de calçadões, canais e caminhos que permitem aos visitantes experimentar as incríveis características naturais do parque. Passeios de aerobarco em Everglades estão entre os métodos de exploração mais populares. Esses barcos cruzam as vias navegáveis, permitindo que os visitantes se familiarizem com jacarés, tartarugas e outros animais selvagens.

4 – Visite o Kennedy Space Center

Para turistas de todas as idades, fazer uma visita ao Kennedy Space Center, saindo de Orlando na primavera, é um passatempo emocionante e popular. O Rocket Garden, que exibe uma coleção de foguetes e espaçonaves dos primórdios das viagens espaciais, receberá os visitantes assim que entrarem no Kennedy Space Center. Neste renomado centro espacial, sempre há algo novo e fascinante para aprender, desde exposições e exibições até eventos especiais e lançamentos de foguetes.

5 – Visite o Florida Aquarium

Visitar o Florida Aquarium significa uma experiência incrível que combina entretenimento, educação e conservação. O clima agradável da primavera é ideal para explorar tanto as exibições internas que destacam a diversidade da vida marinha dos mares da Flórida, quanto as exibições ao ar livre. Os visitantes são recebidos por uma grande variedade de vida marinha quando entram no Florida Aquarium, com peixes vibrantes, tartarugas marinhas, tubarões e até lontras brincalhonas. A exposição Coral Reef, onde os visitantes podem ver de perto uma variedade de peixes tropicais, corais e até arraias, é uma das exibições mais apreciadas.

6 – Faça um passeio pela natureza

A beleza natural e a fauna da Flórida podem ser observadas de perto em uma caminhada pela natureza na primavera. É um ótimo momento para explorar os vários parques e reservas de vida selvagem – novamente graças às temperaturas mais quentes e ao clima agradável. A Flórida abriga uma grande variedade de habitats, cada um com sua própria característica, como pântanos, bosques e regiões costeiras, o que significa que o cenário deslumbrante não é o único benefício; os visitantes têm a oportunidade de ver uma variedade de animais, como pássaros, jacarés, tartarugas e muito mais enquanto desfrutam de um passeio pela natureza.