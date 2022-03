Sem especificar como, Guedes diz que crescimento do Brasil é garantido

Também sem dizer como, Guedes afirmou que irá “aprofundar” o atual programa social do governo federal, o Auxílio Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta (25) que “está absolutamente garantido que o país vai crescer”. Apesar de não especificar como, Guedes afirmou que o Brasil “já está em posição de deslanchar o crescimento”.

“O Brasil caiu menos, voltou mais rápido e já está em posição de deslanchar o crescimento… Está absolutamente garantido que o país vai crescer. Apesar de toda turbulência, o Brasil tem uma dinâmica própria de crescimento baseada em taxa de investimento interno”, afirmou Guedes, em evento sobre ação fundiária no Palácio do Planalto.

Também sem dizer como, Guedes afirmou que irá “aprofundar” o atual programa social do governo federal, o Auxílio Brasil.

Criado de forma repentina no fim do ano passado, o Auxílio Brasil é a principal aposta do presidente Jair Bolsonaro (PL) na área social, mesmo tendo sido lançado em quase seu último ano de governo. Ele substituiu o Bolsa Família e paga pelo menos R$ 400 para cada família beneficiada.

“Não faz sentido um governo trilionário e o povo pobre. Vamos criar o fundo de erradicação da pobreza e vamos aprofundar o programa que o senhor começou”, disse Guedes, se dirigindo a Bolsonaro, também presente no evento.

2021 x 2022

Após desabar em 2020, o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil fechou 2021 em alta de 4,6%, totalizando R$ 8,7 trilhões. Analistas dizem que o bom desempenho ocorreu porque a comparação é com 2020, ano de forte queda por causa da pandemia do novo coronavírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O avanço de 4,6% no ano passado representa uma recuperação das perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9% devido à pandemia da covid-19. O mercado financeiro já esperava por um crescimento de 4,5%, passada a fase mais intensa da pandemia.

Apesar do crescimento consistente em 2021, economistas do mercado financeiro projetam crescimento muito menor do PIB em 2022, de apenas 0,3%. A Fiesp acredita que economia brasileira não terá crescimento neste ano.