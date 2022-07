Santander lucra R$ 4,084 bilhões no 2º trimestre, queda de 2% ante 2021

A carteira de crédito atingiu R$ 468,5 bilhões em junho de 2022, crescimento de 6,5% em bases anuais e de 2,9% em relação ao trimestre anterior

Lucas Bombana

São Pulo, SP

O Santander reportou lucro líquido de R$ 4,084 bilhões no segundo trimestre de 2022, o que corresponde a uma queda de 2,08% na comparação com igual período do ano passado, e alta de 2% ante o primeiro trimestre deste ano, segundo balanço de resultados divulgado na manhã desta quinta-feira (28).



Na comparação anual, os destaques ficaram por conta dos segmentos de pessoa física, pequenas e médias empresas e financiamento ao consumo, que apresentaram crescimento de 14%, 6,7% e 5,6%, respectivamente.



Entre as pessoas físicas, os maiores crescimentos foram das operações de crédito pessoal e cartão de crédito, que avançaram 25% e 22%, em bases anuais.



“Seguimos focados na oferta dos produtos com garantias, que atualmente representam 64% de participação em relação à carteira de crédito de pessoa física”, afirmou Angel Santodomingo, diretor financeiro do Santander, no balanço de resultados.



Já o nicho de grandes empresas apresentou redução de 4,1%, segundo o banco, devido a menores renovações de operações no período.



O índice de inadimplência acima de 90 dias do Santander encerrou o segundo trimestre do ano em 2,9%, ficando estável em relação a março deste ano. Em junho de 2021, a taxa de atrasos foi de 2,2%.



O resultado de crédito de liquidação duvidosa, que indica as possíveis perdas que o banco poderá sofrer pelo não pagamento de clientes inadimplentes, totalizou R$ 5,75 bilhões no trimestre, alta de 72,8% no ano contra ano, e de 24,6% em bases trimestrais.



Segundo o Santander, o resultado acompanhou a dinâmica de mix de produto, principalmente no segmento de pessoa física.



O ROAE (retorno sobre o patrimônio líquido médio), que mede o nível de rentabilidade da operação das instituições financeiras, alcançou 20,8%, contra 21,6% há um ano, e 20,7% no final do primeiro trimestre de 2022.