PIB da China supera expectativas e cresce 3,9% no terceiro trimestre

O PIB da China, segunda maior economia do mundo, cresceu 3,9% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2021

SÃO PAULO, SP

O PIB da China, segunda maior economia do mundo, cresceu 3,9% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2021, segundo dados divulgados na manhã desta segunda (24) –noite de domingo (23) no Brasil. Os números superaram a expectativa de 3,3% de analistas consultados pela agência Bloomberg e de 4,4% dos ouvidos pela Reuters.

A divulgação ocorre no dia seguinte à recondução de Xi Jinping como líder da China. A previsão era que os números tivessem saído na terça (18), mas o país adiou o anúncio, sem dar explicações.

O movimento foi lido como uma tentativa de não desviar as atenções do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, evento quinquenal e que definiu o comando do país para os próximos cinco anos.

A China, maior parceiro comercial do Brasil, enfrenta uma crise imobiliária e o impacto da política de Covid zero, que reduziu a propagação do vírus, mas também prejudicaram a atividade do consumidor.

Apesar de o resultado ter superado as previsões, os 3,9% estão bem distantes da meta de crescimento para 2022 –5,5%, índice que, se atingido, será o menor em três décadas.

O desempenho também representa forte aceleração em relação ao 0,4% do segundo trimestre. Em 2022, a economia da China crescera 8,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Congresso, Xi, que foi reconduzido para um inédito terceiro mandato, pouco se referiu ao fraco desempenho econômico do país e elogiou as medidas de controle do coronavírus, que que incluem testes quase diários para cidadãos e regras de quarentena que praticamente fecharam o país para o resto do mundo.