Petrobras e Shell são habilitadas para leilão de excedentes da cessão onerosa

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) habilitou mais duas empresas para a Segunda Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa – Petrobras e Shell. Com elas, chega a dez o número de empresas inscritas para participar do leilão, em 17 de dezembro. Além das duas, já foram autorizadas Chevron, Ecopetrol, Enauta, Equinor, ExxonMobil, Petrogal, Petronas e Total Energies.

No leilão, vão ser ofertadas as áreas de Sépia e Atapu, ambas inseridas nos limites do polígono do pré-sal, região estratégica da bacia sedimentar brasileira. Por isso, as áreas são regidas por contratos de partilha, no qual a participação da Petrobras é obrigatória, na condição de operadora dos projetos e dona de pelo menos 30% de cada uma das áreas.

“Outros pedidos (de habilitação para o leilão) poderão ser analisados nas próximas reuniões da CEL (Comissão Especial de Licitação). As empresas inscritas atenderam todos os requisitos previstos no edital e estão aptas a participar da rodada”, informou a ANP, em comunicado.

A fase de habilitação é obrigatória, mesmo para as empresas que pretendam apresentar oferta em consórcio. Cumpridas as exigências estabelecidas no edital e tendo sido a habilitadas, as empresas poderão apresentar ofertas para as áreas em 17 de dezembro.

Estadão Conteúdo