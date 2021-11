Saúde recebe mais 1,7 milhão de doses da Pfizer

Ao todo desde o início da campanha de vacinação, já foram enviadas mais de 344 milhões de doses das vacinas contra a covid-19

O Brasil recebeu a terceira remessa de doses da vacina contra a covid-19 Pfizer na madrugada desta quarta-feira (10). Desde do último domingo (07), a farmacêutica entregou 6,9 milhões de doses. O voo com as novas vacinas chegou em Campinas, em São Paulo.

O voo UC1502 vindo de Amsterdam com 1.721.070 doses da vacina trouxe o 17° lote referente ao segundo contrato da Pfizer com o Governo brasileiro, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o final do ano.

Segundo o Ministério da Saúde, as doses do imunizante serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e distribuídas para todo o Brasil. Ao todo, já foram enviadas mais de 344 milhões de doses das vacinas contra a covid-19, na maior campanha de vacinação da história do país. A pasta pede que os cidadãos confiram o calendário de vacinação do seu município e completem o esquema vacinal.

As informações são da Agência Brasil