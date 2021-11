Batatinha frita 1… 2… 3! Voos para Coréia do Sul aumentam em 70% devido sucesso de Round 6.

Round 6 faz aumentar procura por voos para Coreia do Sul.

Malinhas prontas para a Coréia do Sul, bora conhecer o país onde nasceu o maior sucesso da Netflix em 2021.

Estou prontíssima para o embarque já! Uma pesquisa mostrou que os voos para a Coréia do Norte aumentaram 70% após a exibição de Round 6 pela Netflix.

O seriado foi um sucesso e não houve quem não comentasse sobre. As redes sociais são grandes termômetros de lançamentos televisivos, musicais, no cinema e também as séries de tv. E durante meses tivemos a cara daquela boneca estampada no feed. Rosa de Saron ficou famosíssima, com direito a réplica gigante na Avenida Paulista.

Como virou uma tendência e caiu no gosto popular, a procura por viagens ao país aumentou bastante. As filmagens da série aconteceram ilha de Seungbong-ri e Daejeon, a quinta maior cidade da Coreia do Sul, ambos pontos turísticos mostrados na série.

A pesquisa foi feita pela KAYAK e uma passagem tem o preço médio de 5.756 reais.

E aí topa encontrar Rosa de Saron para um joguinho?