Mudanças climáticas influenciam mandato do BC, afirma Campos Neto

“Os desastres climáticos geram grande instabilidade de preços em energia e alimentos”

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou nesta sexta-feira, 17, que o número crescente de desastres climáticos influencia o mandato da autoridade monetária. “Os desastres climáticos geram grande instabilidade de preços em energia e alimentos. O que o BC puder fazer para ter direcionamento de financiamentos ou transparência de informações sobre o que é financiado em termos de agricultura sustentável, devemos fazer, sim. Tenho uma preocupação com esse tema maior que a média de outros BCs”, afirmou, durante participação no evento “E Agora, Brasil?”, promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico.

Estadão Conteúdo