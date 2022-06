Ministro reafirma leilões da 7ª rodada e de Porto de Santos em 2022

O ministro da Infraestrutura, reafirmou nesta terça-feira, 14, os planos da pasta para concessão e privatização de ativos ainda neste ano

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, reafirmou nesta terça-feira, 14, os planos da pasta para concessão e privatização de ativos ainda neste ano, último do mandato de Jair Bolsonaro, que planeja tentar a reeleição.

Sampaio destacou a 7ª rodada de concessões aeroportuárias, cujo certame está marcado para o dia 18 de agosto e irá transferir para a iniciativa privada o aeroporto de Congonhas (SP), junto de outros 14 terminais.

O ministro também citou as privatizações de portos que o governo quer realizar em 2022, que envolvem os portos de Itajaí, São Sebastião e o Porto de Santos.

Como mostrou o Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, recentemente, o ministério trabalha sem folga de prazo para concretizar a venda de Santos ainda neste ano.

“Agenda de portos que vamos continuar tocando nesse ano, com a privatização do porto de Itajaí, São Sebastião, e Santos Port Authority, que vem para privatização ainda no ano de 2022”, disse em painel no Brasil Investment Forum 2022.

“Queremos fechar com R$ 200 bilhões contratados”, afirmou Sampaio.

