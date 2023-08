Ministro e presidente da Petrobras trocam afagos após rusgas

Silveira já fez críticas à Petrobras, defendendo uma maior oferta de gás para a indústria nacional

LEONARDO VIECELI, NICOLA PAMPLONA E ITALO NOGUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Após divergências sobre a política de gás natural no país, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, trocaram afagos nesta sexta (11) durante a cerimônia de lançamento do Novo PAC no Rio de Janeiro.

Silveira chegou a chamar Prates de “companheiro”.

“Estamos completamente alinhados para aumentar a oferta de gás no Brasil, para o Brasil se reindustrializar, gerar emprego e renda”, disse o ministro.

Prates, por sua vez, afirmou que eles estão “concatenados, antenados, trabalhando juntos”.

Silveira já fez críticas à Petrobras, defendendo uma maior oferta de gás para a indústria nacional. A estatal, porém, argumenta que o Brasil não tem tanto gás disponível e que a produção no pré-sal é mais cara do que em outros países.