PF intercepta mensagens sobre presente da “Dona Michelle”

A conversa, de acordo com a Polícia Federal, era sobre o “Kit Ouro Rosé”, contendo joias e um relógio da marca Chopard

Em mais uma novidade da operação deflagrada pela Polícia Federal, foram descobertas mensagens onde Marcelo Câmara, assessor do então presidente Jair Bolsonaro, diz que já teria sumido com um presente com a “Dona Michelle”, a então primeira-dama.

“O que já foi, já foi. Mas se esse aqui (Kit Ouro Rosé) tiver ainda a gente certinho pra não dar problema. Porque já sumiu um que foi com a DONA MICHELLE; então pra não ter problema…”, disse Marcelo Câmara em troca de mensagens com Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro.

A conversa, de acordo com a PF, era sobre o “Kit Ouro Rosé”, contendo joias e um relógio da marca Chopard.

O relatório de investigação da Polícia Federal pontuou que “As mensagens revelam que, apesar das restrições, possivelmente, outros presentes recebidos pelo ex-Presidente JAIR BOLSONARO podem ter sido desviados e vendidos sem respeitar as restrições legais, ressaltando inclusive que ‘sumiu um que foi com a DONA MICHELLE’.”