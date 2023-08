Haddad lança plano de transformação ecológica do governo federal

Segundo o ministro, o plano vai muito além da transição energética e da substituição de combustíveis fósseis por energia renovável

EDUARDO CUCOLO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em seu discurso durante o lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse que o evento marca também o nascimento do plano de transformação ecológica do governo federal.

Ele classificou a iniciativa como uma aliança estratégica com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Entre as principais medidas do plano estão a criação do mercado regulado de carbono, a emissão de títulos soberanos sustentáveis, a reformulação do fundo do clima e uma taxonomia sustentável nacional.

Segundo o ministro, o plano vai muito além da transição energética e da substituição de combustíveis fósseis por energia renovável. Serão propostas novas leis e regulamentos que abram caminho para investimentos sustentáveis.

Haddad também tratou de outros temas durante o evento. Citou, por exemplo, que praticamente 5 milhões de brasileiros já revisaram suas dívidas e deixaram de ser inadimplentes com a primeira fase do Desenrola.