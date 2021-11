Mega da Virada: prêmio de R$ 350 milhões pode ser o maior de todos

O gerente da Lotérica Nacional contou que a procura está grande pelo prêmio, só na manhã de ontem (17) foram mais 100 jogos vendidos

Luciana Costa

[email protected]

As apostas na Mega da Virada começaram nesta terça-feira (16) com o prêmio estimado neste ano de R$ 350 milhões, o maior prêmio da história das Loterias da Caixa. O valor não acumula e ultrapassa os R$ 323,2 milhões do ano passado, se houver 1 ganhador na faixa principal e aplicar todo o dinheiro na poupança, serão mais de R$ 1,5 milhão em rendimentos mensais.

O movimento das lotéricas só está começando, o gerente da Lotérica Nacional, Everton Guimarães, 39 anos, conta que a procura está grande pelo prêmio, só na manhã de ontem (17) foram mais 100 jogos vendidos.

“As apostas estão sendo comercializadas nas lotéricas e pelos aplicativos da Caixa Econômica, daí a Mega da Virada virou um mega jogo, mais pessoas estão apostando, por isso o prêmio será o maior de todos até agora”, explicou o gerente.

Nas filas da lotérica, quando descobrem o valor da bolada, as pessoas entram no consenso que doariam parte do dinheiro para ajudar quem mais precisa. Afinal, os 350 milhões de reais podem transformar vidas, não apenas do ganhador, e sim de muitos brasileiros.

Embora a probabilidade de ganhar em uma aposta simples seja de 1 em mais de 50 milhões, Marcelo Lopes, 44, servidor público dos Correios, costuma apostar com frequência e participar dos bolões com os amigos.

O preço da aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Para quem opta por sete números, o total é R$ 31,50, e para oito R$ 126. Aqueles que fazem uma aposta com sete números têm probabilidade um pouco maior, de uma para 7,1 milhões. Jogando oito números, as chances são de uma para cada 1,7 milhões. Também é possível realizar os bolões das lotéricas, que têm preço mínimo de R$ 10.

Caso ganhasse, Marcelo investiria o dinheiro, porém daria prioridade ao pagamento das dívidas e doaria montantes para instituições de caridade no Brasil. Entretanto, não sabe dizer ao certo o tanto que a vida pode mudar. “Não consigo nem imaginar como seria ganhar essa quantidade. Eu não mudaria tanto meu estilo de vida, talvez eu nem pararia de trabalhar. Não saberia ficar em casa só gastando!”, diz aos risos.

As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica e nas plataformas digitais da Loterias Caixa: no aplicativo disponível para iOS e Android e no site loterias.caixa.gov.br. Os apostadores devem ficar de olho no prazo, a pessoa que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada em qualquer casa lotérica ou em uma agência da Caixa Econômica Federal, também tem a opção pelo pagamento por transferência no Mercado Pago.