Anvisa recebe pedido de autorização de reforço da AstraZeneca

A AstraZeneca enviou, nesta quarta-feira (17), um pedido para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a alteração do esquema vacinal contra a covid-19. No documento, a farmacêutica pede para a inclusão de uma terceira dose, ou seja, dose de reforço.

Atualmente, a bula do imunizante consta apenas duas doses. Segundo a agência, a solicitação prevê a vacinação homóloga, ou seja, aplicação de dose de reforço em pessoas que receberam as duas doses iniciais da mesma vacina há pelo menos 6 meses.

“A proposta envolve todas as faixas etárias atualmente incluídas na bula, ou seja, pessoas com 18 anos de idade ou mais”, explicou. Para que haja qualquer alteração na bula das vacinas, é necessário que seja feito novos estudos clínicos de maneira a demonstrar uma manutenção da segurança do produto e mostrar que a eficácia da vacina é aumentada com a dose extra.

Dose de reforço

O pedido foi feito no dia seguinte ao anuncio do Ministério da Saúde de que todas as pessoas com mais de 18 anos deveriam tomar a terceira dose, independente de qual imunizante foi aplicado nas duas primeiras doses.

Anteriormente, apenas idosos, imunossuprimidos e pessoas da área da saúde poderiam procurar os postos para tomarem o reforço. Além dessa mudança, a pasta também informou a alteração no intervalo entre a segunda e terceira dose. Inicialmente, esse tempo era de seis meses, mas agora foi diminuído para cinco.

O recomendado pela Saúde é que a terceira dose seja feita pela Pfizer, mas, se não tiver disponível no momento, também pode ser feita com a AstraZeneca ou Janssen.