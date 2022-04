Mais de um cliente encontra R$ 1 milhão esquecido em Valores a Receber

Um terceiro brasileiro ainda tinha cerca de R$ 838 mil à disposição. Todos os valores são referentes a grupos de consórcio encerrados

Mais de uma pessoa encontrou um valor acima de R$ 1 milhão esquecido em uma instituição financeira por meio do Sistema Valores a Receber. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta (1º).

Enquanto um cliente sacou R$ 1,625 milhão, outro descobriu R$ 1,155 milhão de saldo remanescente. Um terceiro brasileiro ainda tinha cerca de R$ 838 mil à disposição. Todos os valores são referentes a grupos de consórcio encerrados.

Os três maiores saques realizados nas primeiras semanas de funcionamento da ferramenta da autoridade monetária somam em torno de R$ 3,62 milhões. Teve ainda quem descobriu dinheiro esquecido em poupança no valor aproximado de R$ 279 mil.

Na terça (29), o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Mauricio Moura, já tinha revelado o maior valor encontrado. “A grande maioria dos recursos é de valores muito pequenos, afinal, pouca gente esquece muito dinheiro em uma conta bancária”, disse o diretor do BC no IV Fórum de Gestão Pública, promovido pela Faciap, em Curitiba (PR).

“Essa pessoa não sabia que tinha R$ 1,65 milhão em nome dela no sistema financeiro e, graças ao Sistema Valores a Receber, recuperou esse dinheiro. Imagino que tenha ficado bastante feliz”, completou. ​

10 maiores valores a receber solicitados pelo SVR

1. R$ 1.625.244,52 – Conta de depósito à vista e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados

2. R$ 1.155.143,12 – Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados

3. R$ 837.972,75 – Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados

4. R$ 609.910,75 – Tributos e encargos de operações de crédito, conta de depósito à vista e conta de depósito de poupança

5. R$ 461.558,89 – Cotas de capital a pagar de cooperados desligados, conta de depósito à vista e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados

6. R$ 454.726,14 – Conta de depósito à vista

7. R$ 446.987,01 – Conta de depósito à vista

8. R$ 324.289,61- Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados

9. R$ 312.596,62 – Conta de depósito à vista

10. R$ 278.931,62 – Conta de depósito de poupança

Apenas 1.370 brasileiros têm valores acima de R$ 100 mil a recuperar. A maioria das pessoas físicas com direito aos valores a receber tem apenas centavos disponíveis. Ao todo, 13,96 milhões de beneficiários podem sacar até R$ 1. No intervalo entre R$ 1,01 e R$ 10, são 8,85 milhões.

Na segunda-feira (28), o BC deu início a um novo cronograma de pagamento do dinheiro esquecido. O calendário, que vai até 16 de abril, é válido para pessoas e empresas que ainda não sacaram o saldo remanescente.

O pedido de resgate pode ser feito durante um dia todo, sem restrição de horário. A liberação continua a ser feita conforme a data de aniversário da pessoa física ou da data de abertura da pessoa jurídica.

Veja o calendário dos valores a receber

Ano de nascimento; Dia em que irá receber

1964 a 1967; 1º de abril

1968 a 1971; 4 de abril

1972 a 1975; 5 de abril

1976 a 1979; 6 de abril

1980 a 1981; 7 de abril

1982 a 1983; 8 de abril

1984 a 1985; 11 de abril

1986 a 1988; 12 de abril

1989 a 1992; 13 de abril

1993 a 1997; 14 de abril

1988 em diante; 15 de abril

Nos sábados deste mês de abril (2, 9 e 16), o cidadão poderá fazer o saque na repescagem, caso não tenha retirado os valores na data prevista para o ano de nascimento ou para o ano de abertura da empresa.

Veja os sete passos para fazer a transferência

Passo 1 – Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br;

O acesso ao site deve ser feito na data informada;

Vá em “consulta”, em azul, no passo 1 da tela.

Passo 2 – Informe os dados solicitados;

Na próxima tela, digite CPF e data de nascimento, no caso das pessoas físicas, ou CNPJ e data de abertura da empresa;

Clique em “Acessar meus Valores a Receber”.

Passo 3 – Entre com sua conta gov.br

Informe o CPF e vá em “Continuar”; depois, digite a senha e clique em “Continuar” novamente;

É preciso ter nível prata ou ouro no sistema para conseguir ter acesso ao dinheiro;

Se ainda não possuir conta nesse nível, será necessário elevar a segurança por meio do site ou aplicativo (clique aqui para saber como mudar o selo da conta).

Passo 4 – Leia o termo de responsabilidade e aceite-o;

É preciso ler o termo de responsabilidade e aceitá-lo.

Passo 5 – É hora de saber quanto irá receber e de onde;

Aparecerão, então, os “valores pendentes de solicitação”;

O sistema do Banco Central vai mostrar:

Valores a receber;

Instituições que devem devolver o dinheiro;

Tipo dos valores;

Informações adicionais, quando for o caso.

Passo 6 – Clique em uma das opções que o sistema indicar:

“Solicitar por aqui” – significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis;

Selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais;

Para pedir a transferência dos demais valores por meio de Pix, repita o procedimento de escolha da chave Pix;

Guarde o número de protocolo, caso seja preciso entrar em contato com a instituição;

“Solicitar via instituição” – significa que a instituição não oferece a devolução por Pix;

Neste caso, entre em contato pelo telefone ou email informado para combinar com o banco a forma de devolução do valor​;

Na tela de informações dos Valores a Receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando em cima do nome dela.

Passo 7 – Informe os dados e faça a transferência;

Quem escolher receber por Pix, deve informar o número da chave;

Depois, será preciso digitar telefone e email, e concordar com o envio das informações ao sistema;

Em seguida, vá em “Cadastrar”;

Na próxima, tela, aparecerá o protocolo; anote-o e clique em “Fechar”.