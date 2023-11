Investidores perdem processo contra LME por intervenção na negociação de níquel

O tribunal do Reino Unido rejeitou as alegações das empresas Elliott Investment Management e Jane Street Global Trading

A Bolsa de Metais de Londres (LME) obteve nesta quarta-feira, 29, uma grande vitória sobre alguns investidores, quando o tribunal disse que a LME tinha direito de cancelar negociações durante um grande pico no mercado de níquel, desencadeado pela invasão da Rússia na Ucrânia, em março de 2022.

O tribunal do Reino Unido rejeitou as alegações das empresas Elliott Investment Management e Jane Street Global Trading de que a bolsa havia ultrapassado seus poderes ao proibir US$ 12 bilhões em negociações em março do ano passado.

Se tivessem vencido, Elliott e Jane Street planejavam reivindicar centenas de milhões de dólares em danos.

Elliott ainda disse que apelaria da decisão. Um porta-voz afirmou que a decisão “levanta questões fundamentais para os participantes do mercado do Reino Unido sobre a falta de freios e contrapesos eficazes nas bolsas”. Um porta-voz da Jane Street disse que a empresa estava avaliando os próximos passos.

Estadão Conteúdo