Ibovespa cai, puxado por ações de commodities após dados fracos na China

O Índice Bovespa opera em queda nesta segunda-feira, determinada principalmente pelo desempenho negativo das commodities, que reagem a dados fracos da economia chinesa. O sinal também é majoritariamente negativo no mercado norte-americano, o que reforça as ordens de venda por aqui.

Os preços do petróleo recuam mais de 4% nos futuros de Nova York e Londres, enquanto o minério de ferro fechou em queda acima de 3% em Qingdao, na China.

Segundo dados divulgados no domingo à noite, a produção industrial chinesa aumentou 3,8% em relação ao ano anterior, aquém do crescimento de 4,5% esperado pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. As vendas no varejo, métrica fundamental para o consumo, cresceram 2,7% em relação ao ano anterior em julho, abaixo da expansão de 3,1% de junho e do aumento de 5% esperado pelos economistas pesquisados

Segundo Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos, a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, há pouco manteve o tom “dovish” das últimas comunicações do Banco Central e é fator positivo hoje, embora sem forças para se sobrepor à influência internacional.

“O presidente do BC me pareceu um pouco mais confortável com a inflação, o que a meu ver não muda a precificação do mercado. Em linhas gerais, foi uma fala tranquila, à exceção da preocupação com a possível extensão dos benefícios sociais para além de 2022”, afirma Helena.

Às 11h13, o Ibovespa tinha 111.852,58 pontos, em baixa de 0,81%. Petrobras ON e PN recuavam 2,38 e 2,02%, nesta ordem. Vale ON perdia 2,64%.