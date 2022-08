Inundações no Afeganistão deixam 29 mortos

Dezenas de afegãos morrem todos os anos durante chuvas torrenciais, principalmente em áreas rurais pobres, onde casas desabam facilmente

Pelo menos 29 pessoas morreram no leste do Afeganistão em inundações provocadas por fortes chuvas, que também destruíram dezenas de casas no leste do país, informaram autoridades nesta segunda-feira (15).

Chuvas fortes caíram nas províncias de Parwan, Kapisa e Nangarhar nas últimas 24 horas.

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas, disse Mohamad Nasib Haqani, porta-voz do ministério de gestão de desastres.

Cinco outras pessoas perderam a vida na província de Kapisa e quatro na província de Nangarhar, especificou.

Cem pessoas ainda estão desaparecidas em Parwan, acrescentou Hekmatullah Shamim, porta-voz do governador da província.

Dezenas de afegãos morrem todos os anos durante chuvas torrenciais, principalmente em áreas rurais pobres, onde casas precariamente construídas desabam facilmente.

