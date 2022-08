Petrobras recebe primeiro grupo de empregados aprovados em concurso

Eventuais novas convocações de candidatos ainda poderão ocorrer respeitando as necessidades administrativas e operacionais da Petrobras

A Petrobras recebe, nesta segunda-feira (15/08), empregados aprovados em seu último concurso, que foi lançado em dezembro de 2021. Nesse primeiro grupo, estão ingressando na companhia cerca de 400 profissionais de diversas especialidades, dentre os quais mais de 30 são pessoas com deficiência.

Em setembro, chega um novo grupo, com aproximadamente 350 profissionais, completando cerca de 750 novos empregados das áreas de geologia, geofísica, engenharia de processamento, engenharia de petróleo e engenharia de equipamentos, além de demais especialidades para atender às estratégias de negócio e ao forte processo de transformação digital que a Petrobras vem passando ao longo dos últimos anos.

Eventuais novas convocações de candidatos ainda poderão ocorrer respeitando as necessidades administrativas e operacionais da Petrobras, observados o prazo de validade do processo seletivo. Todas as informações sobre o processo seletivo e as convocações estão disponíveis no site da Petrobras.