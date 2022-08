Senadores dos EUA pedem acesso a documentos secretos apreendidos com Trump

Senadores pediram que o Departamento de Justiça dos EUA forneça acesso ao material sigiloso encontrado na casa de Trump

Líderes do Comitê de Inteligência do Senado, órgão bipartidário do Congresso americano, pediram neste domingo (14) que o Departamento de Justiça dos EUA forneça acesso ao material sigiloso que foi encontrado na casa do ex-presidente Donald Trump no último dia 8.

A solicitação, feita pelo democrata Mark Warner e pelo republicano Marco Rubio, também inclui uma avaliação sobre potenciais danos à segurança nacional em função de um possível manuseio incorreto dos documentos, informou um porta-voz do comitê encarregado de supervisionar o tratamento de informações confidenciais.

O pedido ocorre em meio a uma intensificação da pressão parlamentar por detalhes sobre o conteúdo dos arquivos e sobre a inédita operação policial na casa do ex-presidente. Enquanto os democratas se concentram na gravidade legal do caso, os republicanos expressam ceticismo e criticam os motivos que embasam a busca.

Trump está sendo investigado por possíveis crimes de espionagem, obstrução da Justiça e destruição de materiais do governo. Na última segunda-feira, agentes do FBI retiraram 20 caixas de sua mansão em Mar-a-Lago, contendo 11 conjuntos de documentos com algum tipo de classificação sigilosa.

Segundo o jornal Financial Times, o líder democrata do Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, pediu que seja feita uma revisão dos danos aos interesses dos EUA devido à decisão de Trump em manter um “tesouro de material secreto” após deixar a Casa Branca em janeiro de 2021.

“O que é, para mim, mais perturbador aqui é o grau em que . . . parece ser intencional, por parte do presidente -a manutenção desses documentos depois que o governo os solicitou de volta. E isso adiciona outra camada de preocupação”, disse Schiff.

Segundo ele, documentos ultrassecretos ou classificados como de “Informações Compartimentadas Sensíveis” podem causar danos extremamente graves à segurança nacional se forem divulgados. “O fato de que eles estavam em um lugar inseguro que é guardado com nada mais do que um cadeado, ou qualquer segurança que exista num hotel, é profundamente alarmante”, declarou à emissora CBS.

Já o deputado Mike Turner, o principal republicano no Comitê de Inteligência da Câmara, disse à CNN no domingo (14) que o governo de Joe Biden deveria fornecer mais detalhes sobre o que motivou a busca. “O Congresso está dizendo: ‘Mostre-nos. Queremos saber: o que o FBI disse? O que eles encontraram?'”, indagou.

O material retirado da casa de Trump pelos agentes do FBI continha 11 conjuntos de documentos com algum tipo de marcação confidencial ou secreta. Alguns, inclusive, pertenciam a categorias que só autorizam a visualização dentro de uma instalação segura do governo. O conteúdo dos arquivos, porém, ainda é desconhecido.

Na imprensa americana, há menções de que os documentos incluem informações sobre pesquisas nucleares. No Telegram, o ex-presidente disse que a alegação “é uma farsa”.

Na quinta-feira (11), após uma série de acusações de perseguição política, o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, secretário do Departamento de Justiça, ao qual o FBI é subordinado, foi à TV dizer que aprovou pessoalmente a operação, indicando só ter tomado essa decisão após tentar medidas menos invasivas antes.

Contudo, a pressão dos aliados do presidente continua. Neste domingo, republicanos intensificaram os pedidos para a divulgação de uma declaração do FBI mostrando a justificativa detalhada que levou um juiz federal a emitir o mandado de busca na casa de Trump. A abertura de tais declarações, que poderia expor fontes de informação e outros pormenores sobre a natureza dos documentos, é altamente incomum e exigiria a aprovação judicial, segundo a agência Reuters.

"O Departamento de Justiça deveria mostrar que esta não era apenas uma 'expedição de pesca', que eles tinham a devida razão para entrar e fazer isso, que eles esgotaram todos os outros meios", disse o senador republicano Mike Rounds à NBC.

Os pedidos dos republicanos ocorreram em meio a relatos de que o FBI e o Departamento de Segurança Interna estariam notando um aumento das ameaças aos agentes após a busca na casa de Trump.

Em comunicado, o FBI disse estar sempre preocupado com ameaças à aplicação da lei e que trabalha com outras agências para avaliar e responder a tais questões, “que são repreensíveis e perigosas”.

O deputado republicano Brian Fitzpatrick, ex-agente do FBI e promotor da Pensilvânia, disse estar preocupado com a segurança dos policiais federais, acrescentando que “todo mundo precisa pedir calma”.

Ao programa “Face the Nation” da CBS, ele disse que a operação “foi uma ação sem precedentes que precisa ser apoiada por uma justificativa sem precedentes” e a declaração de causa provável mostraria se esse padrão foi alcançado -mesmo que fosse mostrado aos legisladores em um briefing confidencial.

“Eu encorajei todos os meus colegas da esquerda e da direita a reservar os julgamentos e não se antecipar, porque não sabemos o que esse documento contém. Vai responder a muitas perguntas.”

