Governo prevê reajuste de 6% para aposentadorias do INSS em 2023

O índice final a ser aplicado, entretanto, só será conhecido em 10 de janeiro, quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará a inflação de 2022

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

A nova previsão de inflação do governo federal aponta reajuste de 6% nas aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em 2023. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), usado para corrigir salários e benefícios no país, deve fechar o ano menor do que o previsto anteriormente pela equipe econômica.

Com o reajuste previsto em 6%, o teto do INSS chegaria a R$ 7.512,45. Já o salário mínimo ficaria em cerca de R$ 1.302 com a aplicação da inflação estimada em 6% mais um aumento real de 1,3% ou 1,4%, conforme prevê a equipe de transição do governo Lula.

O Ministério da Economia também piorou a estimativa de alta do PIB (Produto Interno Bruto) em 2023 para 2,1%, contra previsão anterior de 2,5%.

Veja para quanto pode ir a aposentadoria do INSS em 2023

Valor benefício em 2022 – Para quanto pode ir em 2023

1.212 – 1.302

1.300 – 1.378

1.400 – 1.484

1.500 – 1.590

1.600 – 1.696

1.700 – 1.802

1.800 – 1.908

1.900 – 2.014

2.000 – 2.120

2.100 – 2.226

2.200 – 2.332

2.300 – 2.438

2.400 – 2.544

2.500 – 2.650

2.600 – 2.756

2.700 – 2.862

2.800 – 2.968

2.900 – 3.074

3.000 – 3.180

3.100 – 3.286

3.200 – 3.392

3.300 – 3.498

3.400 – 3.604

3.500 – 3.710

3.600 – 3.816

3.700 – 3.922

3.800 – 4.028

3.900 – 4.134

4.000 – 4.240

4.100 – 4.346

4.200 – 4.452

4.300 – 4.558

4.400 – 4.664

4.500 – 4.770

4.600 – 4.876

4.700 – 4.982

4.800 – 5.088

4.900 – 5.194

5.000 – 5.300

5.100 – 5.406

5.200 – 5.512

5.300 – 5.618

5.400 – 5.724

5.500 – 5.830

5.600 – 5.936

5.700 – 6.042

5.800 – 6.148

5.900 – 6.254

6.000 – 6.360

6.100 – 6.466

6.200 – 6.572

6.300 – 6.678

6.400 – 6.784

6.500 – 6.890

6.600 – 6.996

6.700 – 7.102

6.800 – 7.208

6.900 – 7.314

7.000 – 7.420

7.087,22 – 7.512,45

Em agosto, a previsão de inflação estava em 7,41%, elevando a previsão do teto do INSS para R$ 7.612,38 em 2023. O salário mínimo estava previsto em R$ 1.302, mesmo valor a ser pago a segurados que recebem o piso dos benefícios previdenciários, incluindo aposentadorias, pensões, auxílios e o BPC (Benefício de Prestação Continuada) destinado a pessoas com deficiência e idosos com renda de até um quarto do salário mínimo por pessoa da família.

Inflação teve queda Com o subsídio de combustíveis feito pelo governo antes da eleições por meio da PEC (proposta de emenda à Constituição) Kamikaze, o país registrou deflação por três meses seguidos: julho, agosto e setembro. Em outubro, porém, o índice voltou a subir e a tendência é de alta também em dezembro.

Em 2023, a política de valorização do salário mínimo deverá voltar a valer, como ocorreu entre os anos de 2006 e 2019. A regra anterior levava em consideração a inflação mais o PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. Agora, a proposta é fazer uma média do PIB dos últimos cinco anos.

O reajuste acima da inflação foi implantado por Lula e transformado em lei por Dilma Rousseff, com validade somente até 2019. O governo Bolsonaro acabou com a valorização.