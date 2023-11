Fazenda: Cerca de 3,5 mi já renegociaram com Desenrola, em dívidas que somam mais de R$ 27 bi

Até 31 de dezembro, a população tem disponível a possibilidade de renegociar dívidas com descontos que superam 90%

O Ministério da Fazenda atualizou nesta quinta-feira, 30, os números de alcance do Desenrola, que começou oficialmente em julho. Segundo a pasta, em pouco mais de quatro meses, cerca de 3,5 milhões de brasileiros realizaram renegociações por meio do programa, com mais de R$ 27 bilhões em dívidas renegociadas. O Desenrola, que funcionou por etapas, fica disponível para o público até 31 de dezembro.

“Programa Desenrola Brasil entra no último mês do ano. Até 31 de dezembro, a população tem disponível a possibilidade de renegociar dívidas com descontos que superam 90%, em operações de parcelamento que podem ser feitas em cerca de 4 minutos, inclusive aos finais de semana e feriados”, destacou a Fazenda em nota.

Estadão Conteúdo