Expectativa de Guedes é que imunização de rebanho aconteça em três a quatro meses

Nesta segunda-feira (5) o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma transmissão ao vivo da XP e comentou que a expectativa dele é que o processo de imunização de rebanho aconteça em três ou quatro meses, no Brasil. Caso seja realizado, segundo ele, os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19 seriam menores, do que em 2020. As informações são do site Terra.

“Acho que esse baque com o recrudescimento da pandemia será menor, a queda será menor e muito mais curta do que a queda anterior, exatamente porque estamos com vacinação em massa, com isso tudo”, destacou Paulo Guedes.

“Eu espero que em três, quatro meses a gente tenha atingido aquele ponto crítico da imunização de rebanho e que retorno seguro ao trabalho vai acontecer”, completou.

Guedes ainda frisou que o Brasil teve sua recuperação econômica em V, cenário em que há uma forte e rápida recuperação econômica, depois de uma queda expressiva. Além disso, falou que ao final da pandemia, o governo retomará seu programa de trabalho, com reformas e privatizações.