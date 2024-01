Dólar tem leve alta em meio a dúvidas sobre corte de juros nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar abriu em leve alta nesta quarta-feira (17), com investidores ainda ajustando posições após a redução do otimismo sobre cortes de juros nos Estados Unidos.

“Mercados amanhecem reproduzindo quedas do dia anterior, com dólar ganhando força diante de um mercado com expectativas frustradas. Rendimentos dos títulos americanos para diferentes prazos apresentam alta modesta, diante da espera de mais comunicados dos dirigentes dos bancos centrais”, diz a equipe da Guide Investimentos.

No fim do ano passado, o mercado passou a projetar que o início do ciclo de queda dos juros americanos começaria em março, após dados mais fracos de emprego e inflação.

Números mais recentes e sinalizações cautelosas de membros do Federal Reserve (banco central americano), no entanto, jogaram um balde de água fria no mercado, que agora busca alinhar as apostas sobre o futuro da política monetária americana.

Às 9h58, o dólar subia 0,13%, cotado a R$ 4,931.

Investidores repercutem, ainda, o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) chinês, que cresceu 5,2% no quarto trimestre de 2023, abaixo das expectativas do mercado. Além disso, os preços de imóveis no país caíram pelo sexto mês consecutivo em dezembro, agravando preocupações sobre o setor no país.

Nesta quarta, as ações caíram de forma generalizada na China e em Hong Kong. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 2,18%, para seu nível mais baixo desde o início de 2019, e o índice de Xangai caiu 2,09%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 3,71% e foi ao menor nível em 14 meses, pressionado pelas ações dos setores imobliário e de tecnologia.