A escolha de Lula: a base ou o povo?

O presidente da República terá que decidir se amplia a sua base de apoio no Congresso Nacional ou aumenta o seu apoio popular

Esses dois caminhos se conflitam neste ano eleitoral porque parlamentares do governo Lula querem manter o rigor fiscal com controle dos gastos públicos enquanto esses mesmos parlamentares terão uma fatia de 53 bi do orçamento pra fazer política.

Já outra parte do governo Lula e de seus correligionários pedem a flexibilização dos gastos com mais investimentos em áreas sociais e trabalhistas.

Só que as duas posições projetam o desafio do ano para o presidente decidir com quem ir.

Essa é a análise do JBrnews de hoje com Alexandre Jardim.