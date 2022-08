Dólar se mantém em alta; acompanhe a cotação nesta terça

O dólar avançava frente ao real nos primeiros negócios desta terça-feira (16), acompanhando a manutenção de cautela no mercado

O dólar avançava frente ao real nos primeiros negócios desta terça-feira (16), acompanhando a manutenção de cautela no mercado de câmbio internacional depois que dados chineses decepcionantes alimentaram temores de uma recessão econômica global.

Às 9h08 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,63%, a R$ 5,1248 na venda.

Na B3, às 9h08 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,49%, a R$ 5,1490.

Na segunda-feira (15), o dólar ganhou força contra a maior parte das moedas, refletindo as preocupações com sinais de desaceleração da economia da China.

A rigorosa política de Pequim para combater a Covid é apontada como a principal causa para a perda de fôlego da atividade industrial em julho, além de uma persistente crise no setor imobiliário do país.

No mercado de câmbio do Brasil, o dólar comercial à vista fechou em alta de 0,35%, a R$ 5,0920 na venda.

Os preços do petróleo também caíram em razão da China, principal consumidora da commodity.

No início da noite, o petróleo Brent, referência para a matéria-prima bruta, caía 4,74%, a US$ 93,50 (R$ 476,09) por barril. O valor renova a mínima observada desde 18 de fevereiro, antes do início da Guerra da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Apesar do dia fraco para as commodities, o índice de referência da Bolsa de Valores brasileira fechou em alta de 0,24%, a 113.034 pontos.

O Ibovespa contou com forte avanço das ações do varejo e de outros ramos cujas ações o mercado avalia que estavam muito baratas.

Analistas do Itaú BBA avaliam que se o Ibovespa conseguir se firmar acima dos 113 mil pontos, as chances de retomada da alta em direção à máxima histórica aumentam, reportou a Reuters, com base em relatório do banco a clientes.

A máxima histórica do Ibovespa em um fechamento de mercado é de 130.776 pontos, registradas em 7 de junho de 2021.

Outro motivo para a alta do Ibovespa foi o dia ligeiramente positivo em Wall Street, que é referência para os mercados globais. O S&P 500, parâmetro da Bolsa de Nova York, subiu 0,40%. Dow Jones e Nasdaq avançaram 0,45% e 0,62%.

Com a temporada de balanços trimestrais chegando perto do fim, os resultados estão animando investidores aqui e no exterior.

Jennie Li, estrategista de ações da XP, diz que 73% das empresas brasileiras acompanhadas pela corretora apresentaram resultados acima do esperado.