Taxas futuras de juros se ajustam para cima antes de leilão do Tesouro

Os juros futuros mostram viés de alta na manhã desta terça-feira, 16, em sintonia com o dólar e após terem fechado em queda na segunda-feira

Os juros futuros mostram viés de alta na manhã desta terça-feira, 16, em sintonia com o dólar e após terem fechado em queda na segunda-feira. A liquidez hoje pode ser limitada pela agenda esvaziada do dia, que coloca as atenções no leilão de NTN-B e LFT do Tesouro (11h).

“Leilão de NTN-B com oferta de títulos nos vencimentos de 2027, 2035 e 2060 pode ter uma demanda relevante já que hoje temos um book Building relevante (R$ 2 bilhões) em debêntures da Petrorio (indexador é a NTN-B 2028)”, afirma em relatório nesta manhã o operador de renda fixa sênior da Renascença DTVM, Luis Felipe Laudisio.

Às 9h08 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,42%, de 11,39% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,68%, de 11,64%, e o para janeiro de 2024 marcava 12,83%, 12,80%. O vencimento do janeiro de 2023 exibia máxima de 13,720%, de 13,716% no ajuste de ontem. O dólar à vista tinha alta de 0,59%, a R$ 5,1219.

Estadão Conteúdo