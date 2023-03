DF e outros estados terão aumento na conta de luz

O aumento foi aprovado e pode entrar em vigor a qualquer momento nas cinco unidades da federação, a depender de decisão dos governos locais

Um novo cálculo de ICMS vai fazer com que a conta de luz suba em cerca de 10% em quatro estados e no DF, atingindo cerca de 37 milhões de brasileiros. As tarifas de transmissão e distribuição de enegia elétrica e encargos setoriais serão retomadas na capital federal, no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul.

Minas Gerasi e Rondônia, que somam 23 milhões de habitantes, retomaram a cobrança no dia 15 de fevereiro.

O aumento foi aprovado e pode entrar em vigor a qualquer momento nas cinco unidades da federação, a depender somente de decisão dos governos locais. A expectativa é de que as elevações ocorram nos próximos dias.