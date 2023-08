CVC surfa na onda da crise da 123milhas e vê ação saltar na Bolsa

Perto das 12h30, as ações ordinárias da CVC subiam 9,40% na Bolsa de Valores, valendo R$ 2,56, mas chegaram a saltar mais de 20% mais cedo

STÉFANIE RIGAMONTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As ações da CVC registram forte alta desde a sessão de terça-feira (29), como reação ao pedido de recuperação judicial da 123milhas.

Analistas enxergam a crise na companhia como oportunidade de crescimento de vendas para a CVC no curto prazo, já que ambas disputam concorrência como plataformas de turismo.

Perto das 12h30, as ações ordinárias da CVC subiam 9,40% na Bolsa de Valores, valendo R$ 2,56, mas chegaram a saltar mais de 20% mais cedo. O papel lidera as altas percentuais do Ibovespa. No ano, contudo, a ação se desvaloriza cerca de 42%.

Na última terça-feira (29), a 123milhas entrou com pedido de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. Na ação, a empresa declara dívidas de R$ 2,308 bilhões.

Com a crise da companhia, analistas veem oportunidades no incremento de vendas de passagens aéreas e pacotes de turismo pela CVC.

“No curto prazo, a empresa deve aumentar participação de mercado no geral, e muito provavelmente haverá aumento de visitas em lojas físicas já que as pessoas, no mínimo, estão inseguras com compras de pacotes turísticos”, diz o analista Bruno Mazzoni, da Conecta.

“Credibilidade e segurança são itens imensuráveis para uma marca. E ela consegue explorar melhor esses dois itens via sua capilaridade de lojas físicas e infraestrutura”, completa Mazzoni.

Além da expectativa de aumento nas vendas da CVC, o analista Marco Monteiro, da CM Capital, lembra que a companhia também anunciou na última terça-feira uma oferta de aquisição de debêntures, no valor de R$ 75 milhões. “Isso também deu uma favorecida para esse movimento de alta”, afirma.

O analista ressalta, porém, que a empresa ainda precisa entregar resultados financeiros e operacionais mais sólidos para conseguir passar mais segurança aos investidores. “A CVC ainda vem reportando prejuízo nos seus resultados”, comenta.