Furacão Idalia já causou duas mortes na Flórida

O furacão Idalia chegou à Flórida nesta quarta-feira (30) com ventos de mais de 200 km/h, causando muita destruição. A região central do estado foi a mais atingida, principalmente ao norte de Tampa. Outras cidades mais turísticas, como Miami e Orlando, não estão na rota do furacão.

De acordo com os especialistas, o calor do oceano fortaleceu o Idalia, que já deixou mais de 230 residências sem energia.

Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, duas pessoas morreram em acidentes de carro relacionados ao clima. Em Pasco, a chuva fez com que um homem de 40 anos perdesse o controle de seu carro, colidindo com uma árvore.

A segunda morte ocorreu em Alachua. Lá, um homem de 59 anos que dirigia um carro também bateu em árvores em “condições extremamente chuvosas”. Em ambos os casos, a morte foi instantânea.