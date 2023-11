Criptomoedas: bitcoin sobe e atinge nível mais alto em 18 meses

Pouco antes das 17h30, o bitcoin avançava 0,94%, a US$ 35.721, enquanto o ethereum, por sua vez, subia 1,30%, a US$ $ 1.888,92

O bitcoin operou em alta nesta quarta-feira, 8, atingindo seu maior valor em 18 meses segundo a Dow Jones e se aproximando dos US$ 36 mil na máxima intraday. O ethereum também subiu, em meio ao movimento de valorização recente das criptomoedas, que se aproveitam da expectativa da criação de um ETF cripto e de uma possível restrição na oferta de bitcoin.

Pouco antes das 17h30 (de Brasília), o bitcoin avançava 0,94%, a US$ 35.721 (R$ 175.296,28), enquanto o ethereum, por sua vez, subia 1,30%, a US$ $ 1.888,92 (R$ 9.274,60).

Segundo a Titanium Asset, o aumento contínuo do interesse institucional pelo bitcoin tem contribuído para a valorização recente, visto que agora há mais clareza de que a moeda pode ser um ativo de reserva de valor e segurança da era digital. “A alta acontece em um momento emblemático, que traz à tona a possibilidade do ativo começar a ser visto como refúgio”, afirma a companhia em carta a clientes.

De acordo com analistas do grupo de pesquisa de mercado de criptoativos Glassnode, a pressão na oferta também contribui para a alta de preços do bitcoin, visto que há mais detentores de longo prazo do ativo, e também com o halving que acontece no próximo ano no radar de investidores. O halving descreve o evento em que a recompensa paga para mineração do bitcoin é cortado à metade.

“Com o halving esperado em abril e o impulso positivo em torno de um ETF nos EUA, os próximos meses parecem ser emocionantes para os investidores em bitcoin” afirma o grupo, que também destaca o nível de inatividade da moeda, que mede os detentores de longo prazo, e está atingindo níveis historicamente altos.

Também hoje, circularam notícias de que a corretora FTX negocia com três grandes companhias, que têm interesse em colocá-la de volta em funcionamento a partir do ano que vem.

