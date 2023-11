Bolsas de NY fecham perto da estabilidade, de olho em balanços e dirigentes do Fed

A diretora do Fed Lisa Cook afirmou nesta quarta-feira que a economia dos Estados Unidos está razoavelmente resiliente

As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade nesta quarta-feira, em uma sessão que contou com atenção à reta final da temporada de balanços e discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O dia teve aparição pública do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, no entanto, ele e a maioria dos outros integrantes do banco central americano fizeram poucas sinalizações sobre a postura do Fed.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,12%, em 34.112,27 pontos, o S&P 500 teve ganho de 0,10%, a 4.382,78 pontos, e o Nasdaq subiu 0,08%, a 13.650,41 pontos. Nos últimos dois casos, os índices ampliaram a maior sequência de altas desde novembro de 2021.

A diretora do Fed Lisa Cook afirmou nesta quarta-feira que a economia dos Estados Unidos está razoavelmente resiliente, mas que dirigentes estão considerando riscos de juros elevados ou de choques econômicos. “Qualquer choque – por exemplo, conflitos geopolíticos – podem ampliar as incertezas relacionadas ao desenvolvimento da economia”, disse ela.

Caminhando para o fim da temporada de balanços corporativos nos EUA, a Walt Disney anuncia os seus resultados trimestrais nesta quarta, após o fechamento dos mercados em Wall Street. Com a expectativa, suas ações tinham caíram 0,11%. Já as ações da Roblox dispararam 11,83% na quarta-feira, depois que a plataforma de videogame registrou uma perda menor do que o esperado e fortes reservas. A receita de US$ 713 milhões aumentou 38% em relação ao ano anterior.

Até a terça-feira, 81% das companhias listadas no S&P 500, que reúne as maiores de capital aberto do país, já haviam reportado os seus resultados do terceiro trimestre, conforme a FactSet. Dessas, 82% reportaram lucro por ação real (EPS, na sigla em inglês) acima das expectativas, o que supera a média de 5 anos, de 77%, e também de 10 anos, de 74%.

A Food and Drug Administration dos EUA aprovou o uso expandido do medicamento para diabetes da Eli Lilly, Mounjaro, para incluir o tratamento da obesidade. A gigante farmacêutica disse que o medicamento terá a marca Zepbound quando for usado para perda de peso. Impulsionadas, as ações da empresa subiram 3,20%

