Consumo de Bens Industriais recuou 1,4% em outubro ante setembro, diz Ipea

A demanda doméstica por bens industriais recuou em outubro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea Mensal de Consumo Aparente de Bens Industriais teve uma queda de 1,4% em relação a setembro.

Na passagem de setembro para outubro, a produção industrial destinada ao mercado doméstico caiu 2,7%, mas as importações de bens industriais avançaram 2,6%.

Em relação a outubro de 2020, houve redução de 4,6% em outubro de 2021. O consumo de bens nacionais tombou 9,6%, enquanto o de importados saltou 23,8%.

O consumo aparente de bens industriais cresceu 8,2% no acumulado em 12 meses, enquanto a produção industrial teve um avanço de 5,6%, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A demanda por bens nacionais teve elevação de 4,9%, e a de bens importados registrou expansão de 25,1%.

