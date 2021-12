24 marcas de azeite são suspensas pelo governo após fiscalização

Operação de fiscalização de azeites pelo Mapa encontrou fábricas irregulares e produtos adulterados

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) suspendeu a comercialização de 150 mil garrafas de azeite de 24 marcas diferentes devido a irregularidades como adulteração, contrabando e fraude, de acordo com a pasta.

Os produtos foram considerados impróprios para consumo pelo ministério e retirados das prateleiras de supermercados em seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Ceará.

Segundo o Mapa, a fraude mais comum na fabricação do azeite é a realização de mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais que simulam o produto original. Além disso, também são encontrados casos em que o azeite de oliva refinado é comercializado como azeite extra virgem, considerado mais puro graças à menor acidez.

Segundo a fiscalização, foram encontradas três fábricas clandestinas que envasavam mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida. O registro de uma fábrica no interior de São Paulo que teria adulterado seus produtos durante 2021 também foi suspenso.

Outras irregularidades encontradas nos produtos, segundo as autoridades, foram ausência de registro oficial e contrabando de produtos. De acordo com o Mapa, o azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo, atrás do pescado, e a operação de fiscalização foi motivada pelo aumento do consumo durante as festas de final de ano.

A pasta divulgou recomendação para que os consumidores não comprem os azeites das marcas cuja comercialização foi suspensa e alertou que supermercados que expuserem os produtos para venda podem ser multados em até R$ 532 mil.

Foram suspensas as marcas:

A reportagem ainda não conseguiu contato com as marcas.

Alcazar

Alentejano

Anna

Barcelona

Barcelona Vitrais

Castelo dos Mouros

Coroa Real

Da Oliva

Del Toro

Do Chefe

Épico

Fazenda Herdade

Figueira da Foz

Ilha da Madeira

Monsanto

Monte Ruivo

Porto Galo

Porto Real

Quinta da Beira

Quinta da Regaleira

Torre Galiza

Tradição

Tradição Brasileira

Valle Viejo

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recomenda, na hora de comprar azeite:

Desconfiar de preços muito abaixo da média do produto no mercado Conferir a lista de produtos irregulares já apreendidos, disponível no site do Ministério Atentar para a embalagem do azeite, que deve obrigatoriamente ser escura, para preservar as propriedades do óleo Dar preferência a produtos com data de envase mais recente